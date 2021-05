Guvernul lansează o nouă campanie de informare privind vaccinarea împotriva Covid-19 „Joi vom lansa o campanie media pro-vaccinare. Avem aceste voci care sunt peste tot, anti-vaccinare, iar rolul meu este acela de a veni cu o campanie mai galagioasa, nu stiu daca pot sa o fac la fel de creativa, nu ma pricep la asa ceva, cei care sunt acolo vad ca au resurse foarte mari si sunt foarte multi, dar eu incerc sa fiu mai galagios si mai prezent”, a declarat prim-ministrul Florin Citu, marti, la Radio Guerrilla.De asemenea, este de asteptat ca in sedinta de Guvern, programata pentru joi dupa-amiaza, Executivul sa adopte masurile de relaxare ce urmeaza a fi aplicate de la 1 iunie.„Am… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

