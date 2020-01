Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a declarat epidemia de coronavirus ca fiind o urgenta globala pentru sanatate, anunta BBC, citat de observator.tv. OMS a decis sa declare stare de urgenta, desi in urma cu cateva zile preciza ca nu sunt inca motive pentru a face acest lucru. Dupa ce virusul din China…

- Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei."Principalul motiv nu e ce se intampla in China, ci ce se intampla in alte țari", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei, intr-o conferinta de presa. Vom reveni cu amanunte.

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 133, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a decretat stare de urgenta din cauza noului coronavirus din China, anuntand masuri pentru limitarea legaturilor cu zonele continentale si prevenirea...

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in regiunile administrative speciale ale Chinei, respectiv Hong Kong și Macao, ca autoritațile locale au activat nivelul de alerta „Urgența” cel mai ridicat, din cauza infecției de tip pneumonie virala, „Coronavirus”.Citește…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…