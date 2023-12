Guvernul israelian a luat decizii importante in cadrul unui remaniament ministerial, aproband duminica numirea lui Yisrael Katz in funcția de ministru de externe. Acesta il va inlocui pe Eli Cohen, care devine ministru al energiei in conformitate cu o rotație ministeriala prestabilita. Eli Cohen va ramane membru al cabinetului de securitate in timp ce țara se afla in cea de-a 86-a zi de razboi cu Hamas in Fașia Gaza. Deciziile privind numirile de miniștri urmeaza sa fie supuse aprobarii parlamentului israelian, iar schimbarile intervin intr-un moment crucial pentru țara, in contextul conflictului…