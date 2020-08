Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții. „In urma aprobarii hotararii CNSU, astazi venim cu Hotararea de Guvern care propune…

- Cabinetul Orban urmeaza sa discute, in sedinta de vineri, o hotarare privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu data de 16 august, si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit ordinii de zi care a fost…

- Cabinetul Orban urmeaza sa discute, in sedinta de vineri, o hotarare privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu data de 16 august, si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit ordinii de zi care a fost…

- PSD a sesizat Curtea Constituționala privind un conflict de natura constituționala între Guvern și Parlament, dupa ce Executivul a adoptat Hotarârea pentru prelungirea starii de alerta în România fara a merge în Legislativ sa ceara încuviințarea, social-democrații…

- Parlamentarii romani nu vor fi obligați sa stea in carantina sau izolare daca se intorc in Romania dintr-o țara aflata in zona galbena de risc de infectare cu noul coronavirus, se arata intr-o anexa a HG care reglementeaza prelungirea starii de alerta in Romania, potrivit digi24.ro. Guvernul excepteaza…

- Starea de alerta se prelungește cu o luna de zile. Decizia a fost luata intr-o ședința a CNSU și aprobata in ședința de Guvern, transmite protv. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. “Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri,…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa, marti, Parlamentului. In loc sa fie trimisa in vedere aprobarii, in documentul ajuns la Parlament se mentioneaza "spre informare". Potrivit unor surse politice, Guvernul ar incerca sa evite…

- *Se reiau slujbele in interiorul bisericilor, cu respectarea distantarii si purtarea mastilor de protectie Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri (n.n- luni, 15 iunie a.c.), astazi am avut 250…