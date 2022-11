Guvernul german pregăteşte o reformă pentru a facilita naturalizările Guvernul german pregateste o reforma a legislatiei privind nationalitatea pentru a simplifica procedura de dobandire a cetateniei germane, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

