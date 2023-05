Guvernul german alocă un miliard de euro în plus pentru refugiați în 2023 Guvernul german va majora suma forfetara platita celor 16 landuri federale cu 1 miliard de euro in 2023 pentru a acoperi cheltuielile cu refugiatii. Decizia a fost luata de catre guvernul de la Berlin miercuri, seara, insa reuniunea oficialilor nu a dus la un acord cu privire la un regim de finantare pe termen mai lung, informeaza joi, 11 mai, dpa. Premierii de land si cancelarul federal german Olaf Scholz au avut dispute in ceea ce priveste o majorare permanenta a fondului federal pentru finantarea cazarii si ingrijirii celor care se refugiaza in Germania, insa nu au reusit sa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

