Guvernul francez va acorda o "alocație pentru inflație" cetățenilor săi / Anunțul, făcut cu 6 luni înaintea alegerilor prezidențiale Guvernul francez a anunțat o plata unica de 100 de euro pentru fiecare cetațean al carui venit net este de 2.000 de euro sau mai puțin pentru a ajuta la suportarea creșterii prețului carburanților și energiei, relateaza BBC.



&"Alocația pentru inflație&" va fi platita automat catre 38 de milioane de francezi, indiferent daca au sau nu un autovehicul.



Primele plați vor ajunge la angajații din sectorul privat la sfârșitul lunii decembrie. Angajații statului, studenții și pensionarii își vor primi cecul la începutul anului viitor.



Suma va fi neimpozabila și premierul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularea de mașini noi a scazut considerabil in septembrie, in toata Europa. In luna septembrie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -23.1% fata de septembrie 2020, atingandu-se un nivel de 718.599 unitați. Pe primele noua luni din 2021: –au fost inmatriculate…

- Premierul Boris Johnson a declarat sâmbata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare în efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se înregistreaza…

- In cea mai recenta runda de cereri, Marea Britanie a acordat doar 12 licențe din 47 de oferte pentru ca navele mai mici sa pescuiasca in apele sale teritoriale. Acest lucru a provocat un val de furie din partea francezilor, iar acum tensiunile se resimt intre cele doua state. Ministrul francez al Marii,…

- Tirurile atacate de migranți sunt un flagel care se extinde tot mai mult in Franța. Mulți dintre acești șoferi romani ajung victime – sunt batuți, taiați și urmariți de migranții care vor cu orice chip sa ajunga din Franța, mai departe, pana in Marea Britanie. Migranții incearca sa ajunga in Marea Britanie…

- Libanul are de vineri un nou guvern, dupa 13 luni de asteptare marcate de negocieri si tergiversari politice, situatie care a fost agravata de o criza economica inedita care a aruncat in saracie milioane de libanezi, comenteaza France Presse. Anuntul a fost facut la finalul unei intalniri intre presedintele…

- Belarus va primi un miliard de dolari de la Fondul Monetar Internațional, pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Decizia a provocat un val de furie, deoarece opoziția din aceasta țara considera ca regimul Lukașenko va folosi banii pentru represiuni. ”La fel ca alte țari membre…

- Numarul contagierilor in intreaga lume s-a dublat in mai putin de sase luni Bilantul mondial al cazurilor de Covid-19 a depasit deja 200 de milioane, cu SUA, India si Brazilia cu cel mai mare numar de contagieri, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, citat de Hotnews.…

- Startupul de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari intr-o runda de finantare condusa de Amazon, Ford si T. Rowe Price. Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi,…