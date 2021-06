Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii, au fost auzite sambata, in subteran pe o strada din municipiul Constanta. Mai multe autospeciale ISU au ajuns la fața locului și verifica o posibila acumulare de gaze. In zona iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Mulți romani au plecat inca de vineri spre litoral și spre munte pentru a se bucura din plin de relaxarea restrictiilor. Așa ca drumul spre casa s-a dovedit anevoios, coloane intregi de mașini formandu-se, duminica, atat pe Autostrada Soarelui, cat și pe DN1. Potrivit Centrului Infotrafic din Poliția…

- USR Bucuresti ii solicita primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, organizarea “de urgenta” a unei dezbateri privind transportul public de suprafata in regiunea Bucuresti – Ilfov. “Soarta pe urmatorii 10 ani a transportului public de suprafata in regiunea Bucuresti – Ilfov nu trebuie decisa pe…

- Bucuresti are cea mai buna rata de vaccinare depașind 30%. Capitala a trecut pe primul loc fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate cu o rata de vaccinare peste media nationala, a anuntat, marti, coordonatorul campaniei, medicul Valeriu Gheorghita. “Am facut o evaluare a…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Restaurantele și magazinele din Capitala si judetul Ilfov au fost verificate de comisarii ANPC, in contextul pandemiei, fiind aplicate 26 de amenzi, in valoare de 127.000 lei, a anuntat sambata Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), citata de Agerpres. „Comisariatul Regional pentru…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- Mii de oameni de la doua proteste din București, unul din Piața Victoriei, altul din Piața Universitații “s-au unit” intr-un singur marș, care s-a adunat in zona Izvor, la Parlament. Și in alte orașe din țara s-au organizat manifestații contra masurilor impuse de pandemie de COVID-19. La protestul din…