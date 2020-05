Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra instituie, incepand cu data de 8 iunie, carantina obligatorie la domiciliu (autoizolare) pentru o perioada de 14 zile, pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19, a anuntat…

- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam aceasta", a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP.

- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam" aceasta, a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP. "Franta este gata sa puna in…

- Guvernul de la Londra va institui incepand cu data de 8 iunie carantina obligatorie la domiciliu timp de 14 zile pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19 importate, a anuntat vineri ministrul…

- Companiile aeriene din Marea Britanie anunța ca guvernul de la Londra le-a notificat cu privire la introducerea unei carantine de 14 zile pentru oricine ajunge in Marea Britanie din orice țara in afara de Republica Irlanda, ca raspuns la pandemia de COVID-19, scrie b1.ro.

- Guvernul britanic are in vedere sa introduca carantina obligatorie pentru cei sositi din strainatate in Regatul Unit, potrivit informatiilor de sambata din presa britanica, in ciuda presiunii crescute pentru a relaxa restrictiile impuse de lupta contra coronavirusului, scrie AFP.

- Cu doar o zi inainte, ministrul Sanatații, Olivier Veran, afirmase ca masurile de carantina, prevazute in proiectul de lege privind extinderea starii de urgența pentru sanatate, se vor aplica „persoanelor care intra pe teritoriul național sau care sosesc dintr-un teritori de peste mari „. Pentru alte…