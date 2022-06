Stiri pe aceeasi tema

- Germania va plasa Gazprom Germania in administrare pe termen lung, recapitalizand-o cu un imprumut pentru a o proteja de insolvența si redenuminand-o Securing Energy for Europe GmbH, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german. O sursa guvernamentala a declarat ca imprumutul, de la banca de…

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters.

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters,…

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, a scris duminica ziarul Welt am Sonntag.

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat

- „​Rusia se va adresa instanțelor de judecata reclamand ”confiscarea de bunuri și proprietați rusești de catre Occident”, a declarat Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, in prezent adjunctul Consiliului de Securitate al Rusiei, citat de Financial Times cu referire la Hotnews.ro . Comparand sancțiunile…

- ”Prin acest ordin, ministerul meu… numeste temporar Agentia Federala a Retelelor ca administrator al Gazprom Germania”, a declarat Habeck, in timpul unei scurte declaratii de presa la Berlin. ”Ordinul de tutela serveste la protejarea sigurantei si ordinii publice si la mentinerea securitatii aprovizionarii”,…

- Elon Musk a ajuns in Germania și va inaugura marți, alaturi de cancelarul Olaf Scholz, uzina auto de langa Berlin. Musk ar fi vrut ca producția de serie sa inceapa in vara lui 2021, dar nu s-a putut, pentru ca Tesla nu a primit la timp autorizațiile. Compania a putut construi 2.000 de mașini de pre-serie,…