Guvernul dă OUG pentru refacerea facturilor greșite la energie -VIDEO Ministrul Energiei a declarat ca furnizorii au obligația sa recalculeze facturile emise eronat fara penalitați in termen de 15 zile, timp in care se suspenda inclusiv o eventuala plata. Debranșarile , interzise pe perioada OUG. Ce prevede noua OUG? „Așa cum Guvernul a promis, astazi am introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizori, emise eronat adica neaplicarea mecanismelor de plafonare și compensare. Furnizorii au obligația sa le recalculeze fara penalitați in termen de 15 zile. De asemenea, pe perioada aceasta de 15 zile, se suspenda inclusiv o eventuala plata… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul a mai anuntat ca, pentru a preintampina eventuale abuzuri fata de clienti, s-a prevazut ca pe perioada aceasta sunt interzise debransarile. ”Exacte ceea ce am promis am facut. Incepand de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei Ministerului Muncii (…) xse modifica si alte acte…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri ca Guvernul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizori. Aceștia au la dispoziție 15 zile sa recalculeze facturile, fara penalitați.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus, in urma erorilor de pe facturile primite in lunile noiembrie și decembrie. Virgil Popescu a spus ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Ministrul Energiei a afirmat ca exista un proiect de Ordonanta al Ministerului Muncii, prin care se fac modificari la procedura de decontare a facturilor compensate. ”Acolo vrem sa introducem, maine, in sedinta de Guvern, obligativitatea refacerii facturilor intocmite intr-un mod eronat, neperceperea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va fi modificata procedura de decontare a facturilor compensate la energie, iar in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor intocmite eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea

- Majorarile preturilor la energie electrica si gaze au devenit cosmarul tuturor romanilor. Acum, fiecare dintre noi se uita cu mare atentie la facturile la utilitati cu speranta ca legile care introduc masuri de protectie pentru consumatori le vor micsora sumele pe care trebuie sa le plateasca. Cu toate…

- Ministrul a precizat ca a avut o discutie cu ministrii din Cabinet si cu premierul Ciuca, despre problema facturilor la energie. El a precizat ca, la nivelul lunii decembrie, 80% din consumatorii casnici au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale. Virgil Popescu a precizat…

- Avand in vedere atat prevederile OUG 118/2021 modificata și completata cu Legea nr. 259/2021 și OUG 130/2021, cat și ale Legii nr. 226/2021 privind facilitațile acordate consumatorilor de energie electrica și gaze naturale pentru plata facturilor aferente sezonului rece, Electrica Furnizare a demarat…