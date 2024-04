Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Copiilor 2, filmul vizionar regizat de Ioana Mischie, vine in cinematografe din 26 aprilie și prezinta publicului o lume imaginata de copiii romani, cu varste cuprinse intre 7 și 12 ani, din diverse categorii sociale, care au fost intervievați cu privire la societatea ideala pe care ar cladi-o…

"Marele jaf al tramvaiului", un film sarbesc cu contribuție romaneasca, ajunge de vineri pe marile ecrane din Romania, in Cluj e programat in doua cinematografe centrale

- Doua filme rusești considerate de propaganda vor fi vizionate gratuit, la București, intr-un parteneriat dintre Arhiva Naționala de Film și o instituție a Ambasadei Rusiei. Conducerea ANF spune ca acționeaza fara discriminare și nu e responsabila de conținutul prezentat in astfel de parteneriate.

- Nominalizat la Palme d'Or și filmat la Oxford, cel de-al patrulea film selectat la Cannes al regizoarei austriece Jessica Hausner exploreaza capcanele delegarii responsabilitaților educaționale și parentale intr-o satira sociala despre niște elevi care vo

- Regizorul francez Nicolas Philibert, unul dintre marile nume ale filmului documentar la nivel internațional, semneaza regia filmului Pe Adamant (Sur l’Adamant). Filmul a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Berlin in 2023, unde a caștigat Marele Premiu, Ursul de Aur. Din juriul care…

- Cinefilii botoșaneni care sambata seara au asistat la cele doua proiecții speciale ale fimulului ”Klaus & Barroso” au avut parte de o surpriza. Cei doi actori principali, Adrian Nicolae și Cosmin ”Micutzu” Nedelcu, au intrat in sali alaturi de directorul de imagine al lungmetrajului, Mihai Marius…

- Gașca Zurli intra in cinematografe. Cele mai iubite personaje ale copiilor din Romania iși fac debutul in cinematografe, printr-un film care se anunța block-buster-ul inceputului de 2024 „Superpietonii Zurli”.