Stiri pe aceeasi tema

- Combinatul Krivoi Rog din Ucraina, ai carei actionari sunt statul ucrainean si Romania, inghite de ani buni milioane de lei doar pentru paza si conservare, motiv pentru care Ministerul Economiei a emis un Memorandum privind vanzarea participatiei, pe care-l va prezenta joi in sedinta de Guvern.

- Miercuri, 2 iunie, de la ora 18.30, va avea loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania, editie care va avea loc in statiunea Mamaia, din Constanta.Editia din acest an va fi organizata miercuri, 02 iunie 2021, la ldquo;Melody Gold Ballroom", din statiunea Mamaia, incepand cu ora 18:30, de catre…

- Deputatii au adoptat proiectul de lege care reglementeaza implementarea retelelor 5G . Au fost 277 de voturi „pentru”, unul „impotriva” si 23 abtineri, in forma initiata de catre Guvern. Actul normativ isi propune adoptarea unor masuri referitoare la autorizarea producatorilor de tehnologii, echipamente…

- Guvernul a adoptat Memorandumul privind Programul de Convergența al Romaniei pentru perioada 2021 – 2024, care urmeaza sa fie transmis Comisiei Europene pentru coordonarea politicilor economice și bugetare in ca...

- Guvernul a transmis un comunicat de presa in care precizeaza ca documentul invocat de Vlad Voiculescu nu a ajuns la cabinetul prim-ministrului, la Registratura Generala sau la Secretariatul General al Guvernului. In plus, in comunicat se subliniaza ca se cerceteaza atribuirea falsa a caracterului oficial.

- Informatiile aparute in presa cu privire la existenta unui document transmis in atentia premierului Florin Citu, referitor la constituirea unui grup de lucru in cadrul Ministerului Sanatatii privind verificarea raportarilor zilnice privind evolutia pandemiei COVID-19 sunt false si lipsite de fundament,…

- Ministerul Muncii propune Guvernului, printr-un memorandum, o serie de modificari privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, printre care sporuri de maxim 20% din salariul de baza, uniformizarea salariilor din primarii, spor de performanța lunar. Memorandumul a fost votat astazi…

- Premierul Florin Cițu anunța ca face ședința de guvern de la ora 13 chiar daca miniștri USR nu vor participa. Mai mult, Cițu vine cu vești proaste pentru bugetari, aceștia risca sa ramana fara o parte din sporuri. "In ședința de guvern de astazi vom aproba urmatoarele acte normative care nu…