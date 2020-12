Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Florin Cițu are pe ordinea de zi a ședinței programata pentru miercuri, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, o Ordonanța de Urgența in domeniul organizarii judiciare: amanarea intrarii in vigoare a legii care prevede formarea completurilor din 3 judecatori la completurile de apel. Decizia…

- Primarul PNL al Clujului, Emil Boc, considera ca actualul Executiv a preluat practicile nesanatoase ale guvernelor anterioare. Asociatia Municipiilor din Romania, condusa de primarul PNL al Clujului Emil Boc, acuza faptul ca nu a fost consultata in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind unele masuri…

- Guvernul Florin Cițu a aprobat, in ședința de luni, Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ ce reglementeaza noua structura a Guvernului și a ministerelor. Atribuțiile viceprim-miniștrilor vor fi stabilite prin decizie a prim-ministrului,…

- Guvernul se reuneste in sedinta luni, de la ora 16.00, la Palatul Victoria. Principala tema aflata pe agenda este proiectul de ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in…

- Salariile președintelui, premierului și parlamentarilor ar putea crește in 2021, daca Guvernul Romaniei nu va stabili prin Ordonanța de Urgența inghețarea indemnizațiilor demnitarilor. Klaus Iohannis și viitorul premier și parlamentarii ar urma sa incaseze cu peste 1.000 de lei in plus lunar, suma neta,…

- Prezenta la vot la alegerile parlamentare a fost, duminica, la ora 14.00, de 16,77%, 3.051.653 de romani exercitandu-și dreptul constituțional pana la aceasta ora. Prezenta la vot pe tara la alegerile parlamentare a fost, duminica, pana la ora 13.00, de 13.85% respectiv de 2.519.896 de alegatori, potrivit…