- Un scandal de proporții a tulburat relațiile indo-canadiene dupa ce, imediat dupa summitul G20 din New Delhi, Premierul canadian Justin Trudeau a acuzat India de implicare in uciderea liderului separatist Sikh Hardeep Singh Nijjar, cetațean canadian, pe teritoriul sau național.

- O asociatie de aparare a comunitatii evreiesti din Canada pretinde scuze din partea autoritatilor de la Ottawa dupa ce un ucrainean care a luptat alaturi de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a fost onorat in Parlament in cursul vizitei presedintelui Volodimir Zelenski.

- Premierul canadian Justin Trudeau a cerut joi Indiei sa coopereze cu ancheta privind uciderea unui lider separatist sikh in Columbia Britanica și a declarat ca țara sa nu va face publice probele sale, relateaza Reuters.Trudeau a declarat luni ca Ottawa are acuzații credibile care leaga agenți guvernamentali…

- India a anunțat ca suspenda serviciile de vize pentru cetațeni canadieni, ca urmare a tensiunilor tot mai profunde pe care le are cu guvernul canadian, dupa ce Justin Trudeau a acuzat autoritațile de la New Delhi ca sunt implicate in asasinarea unui lider al comunitații Sikh pe teritoriu canadian, relateaza…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca agentiile de securitate investigheaza acuzatii credibile privind implicarea agentilor guvernamentali indieni in uciderea unui activist canadian. Hardeep Singh Nijjar a fost impuscat mortal in fata unui templu din Columbia Britanica, in iunie, scrie Rador.Trudeau…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a parasit India marti pentru a reveni in Canada, dupa ce a fost constrans, din cauza unei probleme tehnice la avionul sau, sa-si extinda cu doua zile sederea la New Delhi, unde a participat la summitul G20 la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza AFP.