- Sansele ajungerii la un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind relatiile post-Brexit sunt mai mici de 50%, a afirmat, joi dupa-amiaza, Michael Gove, ministrul britanic pentru Politicile Cabinetului, anunța MEDIAFAX. "Cred ca, in mod regretabil, sansele mai mari sunt ca nu…

- Incheierea tranzitiei post-Brexit fara acord este "cel mai probabil" scenariu, a afirmat, duminica dupa-amiaza, premierul britanic, Boris Johnson, iar Marea Britanie a pregatit deja masuri de urgenta, relateaza Mediafax. Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema configurarii…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana trebuie sa accepte concesii pentru obtinerea unui acord privind relatiile bilaterale post-Brexit, potrivit Mediafax. Boris Johnson a insistat, in Camera Comunelor, ca Marea Britanie nu poate accepta reguli…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat, miercuri, ca Uniunea Europeana este pregatita pentru scenariul incheierii fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit, atentionand Marea Britanie ca, indiferent de rezultatele negocierilor, partenerii nu au drepturi egale cu statele…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana vor relua saptamana aceasta negocierile pe tema relatiilor post-Brexit, care erau suspendate de vinerea trecuta, anunta Guvernul de la Londra, potrivit postului Sky News, preluat de Mediafax.

- Guvernul britanic a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca doreste in continuare sa incheie un acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas, apreciind insa ca mingea se afla "in terenul" europenilor, noteaza AFP preluat de agerpres. "Sper in continuare ca…

