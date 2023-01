Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat joi ca un numar mic de persoane care au primit asa-numitele ”vize de aur” pentru investitorii bogati ar fi putut obtine averea lor prin coruptie sau alte activitati financiare ilicite, relateaza Reuters. Guvernul a anulat anul trecut vizele care ofereau o cale de rezidenta…

- Qatarul a reiterat duminica faptul ca țara sa neaga orice implicare intr-un caz de corupție investigat de autoritațile belgiene, in care sunt implicate persoane din Parlamentul European, scrie Reuters. Autoritațile belgiene au pus sub acuzare patru persoane care au legaturi cu Parlamentul European sub…

- Pachetul de 30 de masuri include o relaxare a regulii care impune bancilor sa-si separe operatiunile de retail de operatiunile lor de investitii. Aceasta masura, introdusa pentru prima data in urma crizei financiare din 2008, nu s-ar aplica bancilor axate pe retail. Guvernul a confirmat, de asemenea,…

- Guvernul austriac a anunțat luni ca șoferilor care sunt prinși depașind cu mult viteza maxima legala le vor fi confiscate autovehiculele, acestea urmand sa fie scoase la licitație de catre autoritați, transmite Reuters.

- Guvernul britanic analizeaza posibilitatea ca armata sa ajute la functionarea serviciilor publice in cazul in care lucratorii din institutii esentiale, precum Serviciul National de Sanatate (NHS), ar intra in greva, relateaza Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Departamentele guvernamentale ale Marii Britanii au fost instruite joi sa inceteze instalarea de camere de supraveghere fabricate de companii supuse legislației de securitate din China, sa deconecteze astfel de dispozitive de la rețeaua principala de calculatoare și sa ia in considerare inlaturarea…

- Guvernul britanic nu are nicio intentie de a muta ambasada sa in Israel din Tel Aviv la Ierusalim, a comunicat luni o purtatoare de cuvant a premierului Rishi Sunak, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…