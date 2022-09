Stiri pe aceeasi tema

- "Luam masuri pentru a ne asigura ca electricitatea pentru fiecare familie, pentru o gospodarie care consuma pana la 2.000 kilowati-ora (kWh), este la un pret fix, de fapt la cel actual. Daca cineva isi reduce consumul cu cel putin 10%, comparativ cu anul precedent, va primi un discount suplimentar",…

- Guvernul din Franța pregatește un nou plan de plafonare a prețului la energie electrica pentru anul viitor. Perioada urmatoare se anunța a fi una complicata din cauza razboiului din Ucraina și a crizei energetice generate de renuntarea la gazul rusesc.

- Domnule Prim Ministru,Confederația Naționala Sindicala „Cartel ALFA”, in numele membrilor de sindicat, dar și a cetațenilor care ni se adreseaza constant cu crescuta disperare, avand in vedere: Lipsa de coerența decizionala a Guvernului in ceea ce privește politica energetica naționala, inclusiv simpla…

- Europa trece la economii drastice. In Italia, temperatura va fi mai scazuta, atat in case, cat și in cladirile de birouri. Guvernul a decis ca nu poate depași 19 grade. De asemenea, o ora pe zi, caldura va fi oprita complet.

- Liz Truss, noul lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) si viitor prim-ministru al Marii Britanii, a declarat ca va adopta imediat masuri pentru reducerea taxelor, pentru solutionarea crizei energetice si stimularea cresterii economice.

- Guvernul va aproba in ședința de vineri, 26 august, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru…

- Cabinetul de miniștri a aprobat noi masuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice in caz de limitare a furnizarii gazelor naturale și pregatirea pentru sezonul de incalzire 2022-2023. {{634708}}Scopul proiectului consta in identificarea și realizarea in termeni utili a masurilor de…

- Pentru a face fața consecințelor sociale și economice generate de creșterea continua a prețurilor la gaze naturale și produse petroliere, Guvernul a aprobat modificari la Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice.