Guvernul discuta, in ședința de vineri dimineața, ca 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 sa fie zile libere pentru sistemul bugetar, excepție facand angajații Trezoreriei, a anunțat premierul Ludovic Orban. ”Sunteți pregatiți cu hotararea de guvern privitoare la zilele libere pe 27 decembrie și 3 ianuarie?”, a intrebat Ludovic Orban. Dupa ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, l-a asigurat ca proiectul este pregatit, Orban a continuat: ”Aici va trebui comunicat ca și in cazul in care sunt acordate libere, trezoreria va lucra pe 27. Asta inseamna ca 23, 24, 27, 30 și 31 decembrie, 3 ianuarie……