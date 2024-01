Guvernul aproba, astazi, noi ordonanțe in sprijinul fermierilor care au ieșit in strada. Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, in ce consta ajutorul. Spre deosebire de alți lideri care s-au prefacut ca problemele fermierilor nu exista, eu și colegii mei le vom lua in serios, a declarat premierul Marcel Ciolacu la inceputul ședinței de guvern unde va lua mai multe ordonanțe pentru sprijinirea producatorilor agricoli . ”Adoptam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor: acordam 100 de euro pe cap de vite de carne și bivolițe și sume proporționale crescatorilor de porci…