- Liderul PSD Neamt si-a exprimat increderea ca motiunea de cenzura va fi adoptata. "Am incredere ca motiunea de cenzura a PSD va trece! Guvernul Orban trebuie sa plece! Orice zi in plus cu PNL la conducere inseamna dezastru pentru Romania. (...) In trei luni, liberalii au stopat toate proiectele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca liberalii nu vor vota pentru investirea altui guvern in cazul in care motiunea de cenzura va fi adoptata in Parlament. "PNL a decis in Consiliul National ca are...

- Premierul Ludovic Orban a calificat luni drept "minciuni gogonate" informatiile pe surse potrivit carora ar fi ajuns la o înțelegere cu Marcel Ciolacu pentru alegeri anticipate în data de 21 iunie, concomitent cu alegerile locale.„Premierul Ludovic Orban a batut palma…

- Premierul Orban susține ca PNL nu a incheiat nicio ințelegere cu cei de la PSD pentru ca moțiunea de cenzura sa treaca. “Este o minciuna gogonata! Singurul obiectiv al PNL este acela de a scapa Romania de PSD”, a spus șeful Executivului.Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este o "minciuna gogonata"…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care va fi citita motiunea de cenzura este programata la ora 14.00. Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" a fost depusa, joi, de PSD, ca reactie la faptul ca Guvernul si-a asumat raspunderea…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, sambata, ca, in cazul in care este votata motiunea de cenzura si se ajunge la investirea unui nou guvern, parlamentarii partidului nu vor vota un guvern condus tot de Ludovic Orban, in condițiile in care Klaus Iohannis a spus ca-l va propune premier…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa joi dimineata, a anuntat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD, potrivit Agerpres In opinia acestuia, „opozitia se bucura de fiecare data cand puterea ii confera dreptul de a depune mai multe motiuni”.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post…