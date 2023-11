Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a pus miercuri in transparenta publica proiectul de ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, in expunerea de motive precizandu-se ca societatea romaneasca nu este pregatita la acest moment pentru limitarea utilizarii numerarului. Prin Ordonanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat promulgat luni Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2023 privind infiintarea Oficiului de Film si Investitii Culturale, precum si pentru stabilirea unor masuri institutionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru…

- Economie Limitarea adaosului comercial la unele alimente de baza, prelungita cu inca trei luni octombrie 23, 2023 09:52 MADR a postat in transparența decizionala proiectul de OUG ce vizeaza modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar…

- ”MADR a postat in transparenta decizionala proiectul de OUG ce vizeaza modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare. Avand in vedere ca urmeaza perioada…

- CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale, deținatori de vehicule de interes istoric, ca in conformitate cuprevederile Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tariferutiere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania, la data intrarii in vigoare a acesteia, exceptarea vehiculelor istorice de…

- Sub pretextul ca Romania se afla in procedura de deficit excesiv, dar si sub pretextul derapajelor de la angajamentul fața de Comisia Europeana, de a avea un deficit bugetar asumat de 4,4% din PIB, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere, pe portalul sau, “noaptea ca hotii”, un proiect de OUG de…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura.Este posibil ca proiectul de asumare a raspunderii pentru pachetul de austeritate sa fie supus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor sesizarii, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice.Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei…