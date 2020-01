Stiri pe aceeasi tema

- Dragos Ciuparu va fi numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Cercetare. Numirea vine la peste 2 luni de la instalarea guvernului Orban si dupa ce seful executivului a decis ca acest domeniu sa nu mai fie organizat ca minister separat sau ca autoritate nationala.

- Valentin Bretfelean, fost șef al SRI Mureș, a fost numit, printr-o decizie a lui Ludovic Orban publicata in Monitorul Oficial, in funcția de consilier al Cancelariei premierului. „In temeiul art 22 alin. (5), art. 29 și al art. 31 lit. c) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul…

- Nelu Tataru a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban publicate, miercuri, in Monitorul Oficial. Nelu Tataru este presedinte al PNL Vaslui. Totodata, Mihail Vestea a fost numit secretar de stat…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a fost numit de catre premierul Ludovic Orban in functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului. Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial.

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Vicepremierul Raluca Turcan va coordona activitatea a sapte ministere, printre care al Educatiei si Cercetarii, Sanatatii, Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Turcan va mai coordona…