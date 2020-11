Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, publice si private, printre obiective numarandu-se imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri, prin reducerea consumului…

- Guvernul Romaniei a lansat in dezbatere publica Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), unul dintre cele mai importante documente pentru viitorul țarii, care va dicta modul de dezvoltare a Romaniei in urmatorii ani. Finanțarea va fi asigurata de Comisia Europeana și se ridica la 30,44…

- 8 organizații acuza Guvernul ca a ramas blocat în trecut, susținând investițiile în combustibili fosili, fara sa abordeze criza climatica și declinul biodiversitații. ”Cerem revizuirea integrala a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pe domeniile Schimbari climatice,…

- Planul National de Dezvoltare si Rezilienta, in valoare de 30,4 miliarde de euro, are patru obiective majore, respectiv modernizarea si dezvoltarea Romaniei, modernizarea si dezvoltarea oraselor, modernizarea si dezvoltarea marilor servicii publice si cel de investitii in mediul de afaceri, a declarat…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a afirmat, joi, ca Planul National de Redresare si Rezilienta pune bazele infrastructurii din Romania pentru urmatorii ani, fiind propusa suma de 9 miliarde de euro pentru acest domeniu. "Astazi, Guvernul Romaniei, prin Planul…

- Noul Președinte al Asociației Orașelor din Romania este dl Adrian Ovidiu TEBAN, primar al orașului Cugir (județul Alba) care alaturi de dl Daniel Gheorghe Nicolaș, primar al orașului Odobești (județul Vrancea) in calitate de prim-vicepreședinte și dl Jozsef Mik, primar al orașului Borsec, secretar…

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…

- ​Premierul Ludovic Orban a avut marți o întrevedere cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria, în contextul vizitei oficiale efectuate la Paris. Orban a susținut, totodata, un discurs în plenul Consiliului OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), urmat de o sesiune…