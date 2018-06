Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba o schema de ajutor de stat pentru sustinerea industriei cinematografice, a anuntat, miercuri, premierul Viorica Dancila. "Pe agenda Guvernului avem si o schema de ajutor de stat pentru sustinerea industriei cinematografice. Urmarim stimularea productiei de filme prin incurajarea initiativei…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o hotarare privind normele metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind normele metodologice referitoare…

- Guvernul a discutat, in sedinta de vineri, in prima lectura, un act normativ referitor la programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."A fost o prima lectura a unui act normativ privitor la programul 'Investeste in tine'", a declarat Nelu Barbu…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de crestere a absorbtiei fondurilor europene in domeniul mobilitatii urbane si prin care unitatile administrativ-teritoriale pot fi dotate cu mijloace de transport, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind alocarea a 10 milioane de lei pentru lucrari de reparatii capitale la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" din Iasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat, astazi, ca Ministerul Finantelor a avizat proiectul de hotarare de Guvern care prevede alocarea a 10 milioane de euro Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi si a aproape doua milioane de euro pentru Spitalul Parhon, pentru inlaturarea…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care bugetul MAI a fost suplimentat cu 30 de milioane de lei pentru achizitionarea a 550 de autovehicule de catre Politia Romana si Politia de Frontiera, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului. "Noul cadru legal aflat in vigoare…