Guvernul a aprobat o nouă rovinietă. Unii șoferi vor plăti și 7.000 de euro Guvernul Romaniei a acceptat o noua forma de taxa de drum care va fi calculata in funcție de tonajul și de nivelul de poluare. Daca acest act normativ va fi adoptat de catre Parlamet, șoferii autoturismelor de mare tonaj vor fi nevoiți sa achite chiar și de șase ori mai mult pe taxa de drum, adica aproximativ 7.000 de euro. In urma acestei decizii, transportorii amenința cu blocarea drumurilor, in semn de protest. „Este o nemulțumire totala, legata in primul rand de starea infrastructurii raportata noilor condiții impuse de legislație, adica raportul calitate-preț, defavorabil total, in raport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

