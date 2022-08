Guvernul a aprobat o hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin şi avicol „Fermierii romani au priceperea si puterea de munca pentru a produce hrana de calitate care sa raspunda nevoii de consum a tarii. In contextul acestui an dificil pentru agricultura romaneasca, le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a continua sa aduca in piete si in galantare produsele romanesti, de care sa se bucure tot mai multi consumatori. Aceste ajutoare exceptionale dedicate sectoarelor cresterii porcilor si pasarilor, la fel ca ajutoarele exceptionale pentru sectorul vegetal, pe care le-am adoptat saptamana trecuta, au rolul de a stimula productia romaneasca pentru asigurarea securitatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

