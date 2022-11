Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene și Consiliul Judetean Hunedoara au semnat cele trei contracte, in valoare totala de 7,41 milioane euro, pentru restaurarea obiectivelor de la Sarmisegetuza Regia. Proiectele finantate prin Programul „Romania atractiva” sunt incluse in doua din cele 12…

- Prima runda de atragere de fonduri in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), se va derula in perioada 1 noiembrie – 15 decembrie, in limita bugetului maxim eligibil alocat, a anuntat,…

- N.D. Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Prahova, Guvernul a aprobat procedura de acces online al angajaților și al foștilor angajați la datele din registrul general de evidența a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descarcare a extrasului,…

- Una dintre cele mai mari provocari pentru Guvernul de la București este renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Mai ales in ceea ce privește plafonul de 9,4% in care trebuie sa se incadreze țara noastra, pana in anul 2070, privind cheltuielile cu pensiile. Daca nu se va reuși…

- „PNRR! Important! De interes, in mod special pentru primarii: Am prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru ”Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv Sprijinirea investitiilor in cogenerarea de inalta eficienta in sectorul incalzirii centralizat” pana la data de 1 octombrie, ora 17.00. Bugetul…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va investi 109,56 milioane de lei, fara TVA, in lucrari de corectare a torentilor, in urma semnarii unui contract cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta. Conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES,…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va investi 109,56 milioane de lei, fara TVA, in lucrari de corectare a torenților, in urma semnarii unui contract cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența.Proiectul „Lucrari de corectarea ...

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va investi 109,56 milioane de lei, fara TVA, in lucrari de corectare a torenților, in urma semnarii unui contract cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Proiectul ”Lucrari de corectarea torenților pentru…