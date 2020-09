Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi proiectul de ordonanta de urgenta pentru crearea cadrului legal prin care tinerii fermieri vor putea obtine, prin concesiune, teren de la stat de maximum 50 de hectare. "Pe lista suplimentara a sedintei de guvern, un proiect de ordonanta de urgenta, de asemenea,…

- autori: Susan Blum & Michele Bender Glutenul, metalele grele din mediul inconjurator, toxinele, infecțiile și stresul de zi cu zi pot declanșa afecțiuni autoimune. Abordarea revoluționara pe care o propune Planul de recuperare a sistemului imunitar se concentreaza pe recuperarea sistemelor de baza ale…

- "Planul nostru este sa ne tinem de promisiunea cu privire la cresterea pensiilor. Eu sunt un om care empatizeaza cu pensionarii. In conditiile in care am trecut printr-o criza economica, in conditiile in care economia a fost profund zguduita, este responsabilitatea noastra sa vedem care este fundamentul…

- Planul guvernului din Polonia de a parasi tratatul european pentru prevenirea si combaterea violentei domestice domina dezbaterea publica si scoate in evidenta disensiunile din societate si chiar din cadrul guvernului, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Ministrul Justitiei, Zbigniew Ziobro,…

- Senatorul PSD Radu Oprea, fost ministru pentru IMM-uri, a acuzat miercuri, intr-o conferința de presa la sediul central al partidului, ca programul Guvernului de relansare economica conține un „tun” de 1 miliard de lei in domeniul asigurarilor. „Planul este un dezastru. Demonstreaza cat de…

- La capitolul ”Infrastructura pentru educatie”, documentul elaborat de Executiv mentioneaza: - Investitii in unitati scolare programate in perioada 2021– 2027: •2.488 de unitati scolare vor fi incluse in programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate - 6,046 miliarde de lei. •375 de unitati…

- Guvernul a aprobat planurile de admitere cu finanțare bugetara și cu taxa de studii in invațamintul profesional tehnic, pentru anul de studii 2020-2021. Pentru invațamintul profesional tehnic secundar se prevede admiterea a 8279 de persoane cu finanțare bugetara, dintre care 810 – in invațamintul dual…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) sustine intentia Guvernului de implementare a modelului german de sprijinire a locurilor de munca (Kurzarbeit) bazat pe subventionarea salariilor angajatilor care au programul de munca redus in urma crizei economice, potrivit unui comunicat…