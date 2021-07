Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele disponibilizate din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor primi platile compensatorii intr-o singura transa pe data de 5 august, in acelasi moment cu plata salariilor, a anuntat administratorul special al CEH, Cristian Rosu. Din cadrul Complexului vor fi concediati colectiv…

- Guvernul aloca noi sume de bani pentru persoanele dornice sa iși achiziționeze o mașina noua prin Programul Rabla Plus. Administrația Fondului pentru Mediu va suplimenta din nou bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Programului Rabla Plus cu 40 milioane de lei. Bugetul alocat inițial pentru persoanele…

- Groupama Asigurari ofera o reducere de 10% la asigurarea de calatorie persoanelor complet vaccinate, inclusiv copiilor lor, daca sunt cuprinsi pe aceeasi polita. Discount-ul se aplica Asigurarilor individuale de calatorie in strainatate, potrivit unui comunicat remis redactiei. Citește și: Sondaj. Cum…

- Guvernul va aproba joi noi masuri de relaxare aplicabile de la 1 iulie, printre acestea urmand sa se regaseasca si redeschiderea targurilor si talciocurilor din tara, cu respectarea normelor de siguranta sanitara, a declarat prim-ministrul Florin Citu. „Noi am prezentat deja aceste masuri in Hotararea…

- Guvernul nu va cere companiilor Romgaz si Nuclearelectrica sa majoreze, de la 50% pana la 90%, cota din profiturile pe 2020 ce va fi varsata la bugetul de stat sub forma de dividende, cum a facut recent in cazul a doua companii de utilitati, deoarece societatile energetice de stat au obiective mari…

- Guvernul a decis joi relaxarea mai multor restricții incepand cu data de 1 iunie. Vor fi deschise cluburile, barurile și discotecile, la o capacitate de 50%, pentru persoanele vaccinate. De asemenea, incepand cu 1 iunie, vor putea fi organizate evenimente mari, in spațiu deschis, cu pana la 1.000 de…