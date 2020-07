Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Leasing de echipamente si utilaje, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Este vorba de ordonanta de urgenta pentru asigurarea leasingului de echipamente si utilaje pentru…

- Susținerea IMM-urilor este una dintre prioritațile Guvernului liberal. Un program pentru sprijinirea intreprinderilor mici și mijlocii este IMM Invest, care se dovedește un program de succes. La aproape doua luni de la startul programului IMM Invest, numarul creditelor aprobate este de 11.589, iar volumul…

- "In aceasta sedinta de guvern au fost dezbatute in prima lectura si adoptate in vederea primirii avizului Consiliului Legislativ, pentru sedinta urmatoare urmand a fi adoptate in forma finala alte ordonante de urgenta in zona economica. Astfel, un proiect de ordonanta de urgenta priveste programul…

- “Un alt program in zona economica, de aceasta data pentru stimularea dezvoltarilor imobiliare si a sectorului constructiilor vizeaza modificarea programului cunoscut ca prima casa. In noua formula propusa de Ministerul Finantelor Publice, programul se va numi Noua Casa si sunt cateva modificari importante…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o Ordonanta de Urgenta de modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Modificarile vizeaza incadrare in conditii speciale de munca a anumitor activitati din industria de armament. Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a…

- „O alta ordonanta de urgenta care a fost citita in prima lectura si urmeaza a fi adoptata are legatura cu programul de relansare economica al Guvernului. Asa cum bine stim, multe dintre masuri au fost adoptate ca reactie rapida la criza sanitara si economica provocata de epidemia cu coronavirus”, a…

- Seful Cancelariei primului-ministru, Ionel Danca, a anuntat, marti, la finalul sedintei de Guvern, ca in cadrul acesteia au fost adoptate doua masuri pentru domeniul HoReCa, una referindu-se la scutirea de la plata impozitului specific pentru acest domeniu pentru 90 de zile, iar cealalta la scutirea…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat vineri, ca in sedinta de joi seara a fost adoptat un memorandum pentru implementarea programului SURE prin care Romania poate avea acces la cinci miliarde de euro pentru cheltuieli facute in timpul starii de urgenta si al starii de alerta.…