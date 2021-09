Guvernul a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic. Bulgaria, Norvegia, Lituania, Slovenia au intrat în zona roșie Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de joi, 9 septembrie, Hotararea numarul 68 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a propus prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei pentru inca 30 de zile, incepand cu 10 septembrie. Masura a fost apoi aprobata […] The post Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic. Bulgaria, Norvegia, Lituania, Slovenia au intrat in zona roșie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

