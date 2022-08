Guvernul a actualizat domeniile şi programele de studii universitare de master; creşte capacitatea de şcolarizare Guvernul a aprobat actualizarea domeniilor si a programelor de studii universitare de master din cadrul institutiilor de invatamant superior, printr-o hotarare pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la HG nr. 434/2022 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2022 – 2023. Potrivit unui comunicat al Executivului, hotararea actualizeaza domeniile si programele de studii universitare de master din cadrul institutiilor de invatamant superior, in baza hotararilor Senatelor universitare, rectificari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

