Guvernele europene își vând datoriile. Investitorii cumpără obligațiuni de miliarde de euro Guvernele din zona euro s-au grabit sa iși majoreze datoriile la inceputul acestui an, in incercarea de a profita de cererea puternica a investitorilor. Au vandut obligațiuni in valoare de 200 de miliarde de euro. Emisiunile din ianuarie au fost cel mai mare total lunar inregistrat vreodata și cu aproximativ 20% peste cel din aceeași […] The post Guvernele europene iși vand datoriile. Investitorii cumpara obligațiuni de miliarde de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de investiții strang miliarde de dolari pentru a cumpara participații in start-up-uri tehnologice susținute de capital de risc, in condițiile in care o lunga seceta in ceea ce privește achizițiile și ofertele publice inițiale obliga investitorii timpurii sa se debaraseze de acțiunile lor cu…

- Raiffeisen Bank International (RBI), una din bancile cele mai expuse la Rusia, a anuntat marti ca va prelua o participatie de aproape 28% in grupul austriac de constructii Strabag, in conditiile in care ambele companii incearca sa-si limiteze legaturile cu piata rusa, transmite Reuters.RBI si Strabag…

- Dobrogea, considerata zona cu cel mai mare potențial eolian din sud-estul Europei, este acum plina de turbine și nu mai este loc de proiecte noi, așa ca interesul investitorilor din toata lumea se muta in Marea Neagra. Aceasta deși costul instalarii turbinelor offshore este de patru ori mai mare decat…

- „Peste 70% dintre dezvoltatorii imobiliari din Romania prezinta un risc major de insolventa, pe fondul accentuarii provocarilor generate de scaderea vanzarilor din imobiliare si a cresterii taxelor. Datoriile acestora au crescut la peste 100 de miliarde de lei in 2023, pe fondul majorarii costurilor…

- Producatorul de energie nucleara Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) si-a informat actionarii ca in data de 16 noiembrie 2023 a achizitionat obligatiuni emise de CEC Bank in valoare de aproape 45 mil. euro.

- Ambasada SUA anunta vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta M1A2 SEPv3, ca parte a unui pachet important de echipamente militare si servicii. In conformitate cu legislatia Statelor Unite, vanzarea tancurilor Abrams a fost notificata Congresului SUA cu un cost total estimat al programului de…

- In 2022, cifra de afaceri a companiilor agricole a atins un maxim istoric de 68 miliarde de lei, ceea ce reprezinta a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, potrivit unui studiu realizat de KeysFin.In același timp, rezultatul net a crescut cu 13% fata…

- Proiecte in valoare totala de peste 6 miliarde de euro au fost finanțate din fonduri europene in ultimii 15 ani intr-un județ din Transilvania, potrivit directorului Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu