Stiri pe aceeasi tema

- De ani de zile, fermierii romani semnaleaza inechitatile in ceea ce priveste acordarea/alocarea de catre Uniunea Europeana – UE, in mod discriminatoriu a subventiilor pentru Romania. The post FONDURI EUROPENE In cei 17 ani de la intrarea in UE, Romania a primit 41 de miliarde de euro first appeared…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- CSM Bucuresti și-a asigurat practic calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins sambata,... The post HANDBAL CSM București și Gloria Bistrița invingatoare in cupele europene la handbal first appeared on Informatia Zilei .

- Louis Munteanu, autorul golurilor Farului la meciul cu Rapid, spera sa fie si in acest sezon golgeterul play-off-ului, iar echipa sa sa se califice in cupele europene, potrivit news.ro „Noi nu mai avem presiune dar asta nu inseamna ca ne vom da la o parte. A fost o seara perfecta! Ambele pase au…

- Peste 1,065 miliarde de euro, fonduri nerambursabile au fost atrase de ADR Centru in 7 ani, in Alba și alte cinci județe Gradul de absorbție al fondurilor europene gestionate de ADR Centru prin POR 2014-2020 va depași 130%. In primul trimestru al acestui an se contureaza datele finale privind procesul…

- Au ramas citeva zile pina la reluarea sezonului fotbalistic din Republica Moldova, iar FC Zimbru este gata sa lupte pentru calificarea in cupele europene. In lotul galben-verzilor s-au facut citeva modificari in pauza de iarna, pentru a intari șansele echipei sa ocupe un loc cit mai sus in clasamentul…

- Peste 1,2 miliarde de lei pentru fermieri, din fonduri europene. Ciolacu: Finanțari pentru cererile depuse in cursul anului trecut Peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectoarele vegetal si zootehnic, in urma a doua Hotarari de Guvern, a anuntat vineri premierul Marcel Ciolacu. Fondurile…

- Cei mai bogați cinci oameni din lume și-au dublat averile, ajungand la 869 de miliarde de dolari din 2020, in timp ce cei mai saraci 60% din populație – aproape 5 miliarde de oameni – au pierdut bani, potrivit The Guardian. The post OAMENI DE AFACERI Miliardarii lumii sunt mai bogați cu 3,3 trilioane…