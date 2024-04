Guvernatorul regiunii ruse Murmansk, înjunghiat de un bărbat. Oficialul, dus în sala de operație/Ce s-a întâmplat cu atacatorul Guvernatorul regiunii ruse Murmansk a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat de un barbat. Un atacator a carui identitate nu este cunoscuta l-a injunghiat pe guvernatorul regiunii arctice ruse Murmansk, ranindu-l la stomac. Totul s-a intamplat dupa ce acesta avusese joi o intalnire cu locuitorii unui oras al regiunii, au anuntat agentiile de […] The post Guvernatorul regiunii ruse Murmansk, injunghiat de un barbat. Oficialul, dus in sala de operație/Ce s-a intamplat cu atacatorul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc joi seara, dupa o intalnire pe care guvernatorul Andrei Cibis o avusese cu locuitorii orașului Apatiti, din regiunea Murmansk, pe care o conduce, relateaza News.ro, care citeaza agențiile de presa din Rusia.Un barbat, a carui indentitate nu a fost dezvaluita, l-a injunghiat pe oficial…

- Un atacator a carui identitate nu este cunoscuta l-a injunghiat in stomac pe guvernatorul regiunii arctice ruse Murmansk, dupa ce acesta avusese joi o intalnire cu locuitorii unui oras al regiunii, au anuntat agentiile de presa ruse, care citeaza serviciul de presa al guvernatorului, informeaza news.ro.

- Un elev in varsta de 18 ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost atac din senin de un individ necunoscut in Galați. Se pare ca barbatul a mai avut probleme și in trecut cu legea și a mai fost surprins in apropierea școlii unde adolescentul a fost injunghiat.

- Un preot din Republica Moldova a fost injunghiat, duminica, de un barbat, in curtea unei manastiri. Atacatorul s-a sinucis ulterior intr-o padure din apropiere, transmite deschide.md. Potrivit autoritaților, starețul manastirii „Acoperamantul Maicii Domnului” din localitatea Cosauți, din Republica Moldova,…

- Atacatorul și-a urmarit fosta concubina la locul de munca, unde a vazut-o insotita de noul ei iubit. Dupa ce și-au terminat programul de la restaurant, femeia și partenerul ei de viața, care lucreaza in același loc, au fost atacați.Victima s-a ales cu mai multe rani, in zona inimii și in zona membrelor…

- Un barbat de 33 de ani, din satul Lopatna, raionul Orhei a decedat pe patul de spital in urma unui conflict, in care a fost injunghiat de catre mama vitrega. Cazul a avut loc la data de 20 februarie. Femeia, și-a recunoscut vina și a fost reținuta pentru 72 de ore.

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul... The post Barbat injunghiat mortal intr-un hotel din județul Dambovița. Suspecții au fost reținuți appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat din Argeș a fost injunghiat de un prieten in urma unui conflict spontan izbucnit pe fondul consumului de alcool. In loc sa anunțe poliția, acesta s-a dus acasa, a facut duș și s-a culcat. Alertați, polițiștii l-au salvat de la moarte sigura.