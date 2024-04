Guvernatorul regiunii ruse Murmansk, înjunghiat în stomac Un atacator a carui identitate nu este cunoscuta l-a injunghiat in stomac pe guvernatorul regiunii arctice ruse Murmansk, dupa ce acesta avusese joi o intalnire cu locuitorii unui oras al regiunii, au anuntat agentiile de presa ruse, care citeaza serviciul de presa al guvernatorului, informeaza news.ro. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

