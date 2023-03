Guvernatorul regiunii Briansk din Rusia anunță că situația e sub control Guvernatorul regiunii Briansk din Rusia, Alexander Bogomaz, a clarificat informațiile despre cei care au murit in timpul atacului sabotorilor din satul Lyubechane, raionul Klimovsky și transmite ca situația e sub control. Doua persoane au fost ucise. Prima victima a fost șoferul autoturismului Niva (mașina marca Lada), care ducea copiii la școala, iar cea de-a doua victima a fost un barbat nascut in 1966, informeaza Kommersant. „Numarul civililor morți a crescut la doua persoane. A murit un barbat nascut in 1966”, a scris șeful regiunii pe canalul Telegram . Bogomaz nu a spus cum a murit cel de-al… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

