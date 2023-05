Guvernatorul Belgorodului cere anexarea regiunii ucrainene Harkov pentru a opri tirurile dinspre Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. "Sunt absolut convins ca au interzis (relatarea). Acesti birocrati de la nivel inalt, aceia inchisi in turnurile Kremlinului, incearca sa le…

- Autoritatile din Rusia au declarat ca fortele armate lupta impotriva unui grup de sabotori care au trecut granita dinspre Ucraina. Pe parcursul intregii zile de luni s-au auzit explozii si focuri de arma in regiunea Belgorod. Un guvernator local, Viaceslav Gladkov, a declarat ca este in desfasurare…

- Ucraina si-ar putea lansa contraofensiva la 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste, susține Andrei Marociko, un reprezentant al autoritatilor instalate de Moscova in autoproclamata Republica Populara Lugansk (LNR), in estul Ucrainei.

- Organizația Națiunilor Unite a acuzat vineri forțele ucrainene și ruse de comiterea a zeci de execuții sumare ale prizonierilor de razboi in timpul invaziei rusești in Ucraina, potrivit Le Figaro . „Suntem profund ingrijorați de execuția sumara a 25 de prizonieri de razboi și non-combatanți ruși”,…

- In acest moment se stie ca o persoana a fost ranita", a declarat Viaceslav Gladkov, pe aplicatia de mesagerie Telegram. "Exista, de asemenea, pagube provocate de resturi de rachete la doua cladiri rezidentiale", a adaugat el.Oficialul rus nu a spus cine crede ca a tras rachetele, dar in trecut a acuzat…

- Rusia nu renunța la atacuri masive impotriva Ucrainei, astfel ca, in aceasta dimineața, au fost bombardate regiunile Harkov, Odesa și Kiev din estul, sudul dar si in vestul țarii. Potrivit presei internaționale, in Kiev au fost auzite cu puțin timp in urma explozii puternice, fiind observata chiar și…

- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…