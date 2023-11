Guvernatorul Băncii Angliei: Războiul Israel-Hamas prezintă un potenţial risc pentru controlul inflaţiei Bailey a declarat pentru CNBC ca, in afara de imensa tragedie umana provocata de conflictul de aproape patru saptamani, posibilele efecte secundare pentru pietele energetice au fost semnificative, riscand o reaparitie a cresterilor preturilor. ”Pana acum, as spune, nu am observat o crestere semnificativa a preturilor energiei si asta este, evident, bine. Dar este un risc. In mod evident, este un risc in viitor”, a spus Bailey, a spus el. Preturile petrolului au fluctuat in ultimele saptamani, deoarece investitorii au urmarit evolutiile din Orientul Mijlociu, pe fondul temerilor ca luptele s-ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterile dobanzilor pentru a combate inflatia pot incetini cresterea economica si pot reduce cererea de petrol. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 39 de centi, sau cu 0,5%, pana la 84,63 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu…

- Orice posibila escaladare a razboiului Israel-Hamas prezinta un risc major pentru economia mondiala, ducand la cresterea preturilor energiei si perturband rutele comerciale cheie, au avertizat economisti citati de CNBC, transmite News.ro. Eforturile diplomatice ale unui numar mare de puteri internationale…

- Preturile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au crescut luni, 16 octombrie, din cauza razboiului din Israel și dupa descoperirea unei scurgeri dintr-o conducta din regiunea Marii Baltice, ceea ce sporeste temerile privind securitatea infrastructurii, inaintea iernii. Prețurile petrolului…

- Preturile pe care consumatorii americani le platesc pentru o mare varietate de bunuri si servicii au crescut intr-un ritm peste asteptari in septembrie, mentinand inflatia in centrul atentiei, pentru factorii de decizie, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele preturilor de consum, un indicator…

- INS a publicat joi datele referitoare la evoluția prețurilor in septembrie. Fața de august rata inflatiei a crescut cu 0,79% iar rata anuala a prețurilor de consum a decelerat de la 9,43% in august la 8,83% in septembrie, cel mai redus nivel din februarie 2022. Tendința actuala de majorare a prețurilor…

- Din decembrie 2021, banca centrala a crescut constant dobanzile, in incercarea de a controla inflatia, urcand principala sa dobanda de politica monetara de la 0,1% la un maxim din ultimii 15 ani, de 5,25%, in august. Lira sterlina a scazut cu 0,7% fata de dolarul american la scurt timp dupa decizie.…

- Indicele preturilor de consum a fost in concordanta cu previziunile consensuale in randul economistilor chestionati de Reuters si urmeaza unei cifre sub asteptari, de 7,9%, consemnata in iunie. Fata de luna anterioara, IPC-ul general a scazut cu 0,4% fata de o prognoza de consens de -0,5%. Cu toate…

- Inflatia anuala a revenit in iulie la o singura cifra, respectiv 9,4%. Preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022. Inflatia anuala a coborat in luna iulie sub pragul de 10%, ajungang la 9,4%, in conditiile in care preturile la alimente sunt cu 16,2% peste nivelul din iulie 2022,…