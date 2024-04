Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca procentul cu care au crescut veniturile, atat pe gospodarie, cat si pe persoana, este mai mare decat cel cu care au crescut preturile. Premierul arata ca pana in toamna, inflatia trebuie sa scada sub cinci procente pentru ca romanii sa simta cresterea nivelului de trai.…

- Tinta noastra de inflatie pentru sfarsitul acestui an este de 4,4%, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, care a adaugat ca in prezent nu sunt elemente care sa puna presiune pe inflatie.

- Acest sfarșit de saptamana vine cu temperaturi extrem de ridicate pentru sfarșitul lunii martie. In weekend și la inceputul saptamanii viitoare se vor inregistra valori termice cu 10-12 grade Celsius peste cele normale pentru aceasta data, a explicat meteorologul ANM, Marina Antonescu, la Euronews.In…

- Inflația a inregistrat o ușoara scadere la 7,2% in februarie, cu creșteri notabile ale prețurilor la alimente precum peștele și berea, și la servicii, semnaland provocari economice persistente. The post CRIZA ECONOMICA Inflația se tempereaza la 7,2% in februarie, insa prețurile la alimente esențiale…

- In prima luna a lui 2024 au platit mai mult pentru majoritatea marfurilor și serviciilor, fața de decembrie 2023.In topul scumpirilor se afla peștele, berea, dar și detergenții, arata datele INS.„Foarte, foarte mari. in ultima perioada pur si simplu mi se topesc banii, zboara. La tot au adaugat. Ne…

- Surprinza neplacuta in privința inflației inregistrata in Romania, cel mai recent raport al INS aratand ca aceasta a urcat in ianuarie 2024 la 7,41% , peste nivelul la care majoritatea economiștilor se așteptau. Motivele sunt variate, dar faptul ca...

- Inflația a urcat spectaculos in ianuarie, atingand un nivel anual de 7,4%, in creștere de la 6,6% in luna precedenta. Aceasta escaladare vine pe fondul unei creșteri a prețurilor la alimente, intr-un context in care Guvernul PSD-PNL a decis majorarea TVA-ului pentru unele produse și introducerea unor…

- Prețurile și-au reluat creșterea in prima luna din 2024, dupa intrarea in vigoare a noului pachet fiscal gandit la Guvern, ceea ce nu era o surpriza pentru nimeni. Inflația din ianuarie a urcat la 7,4% in termeni anuali, dupa ce in decembrie coborase la 6,6%