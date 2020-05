Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID-19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.

- Un convoi de 20 de camioane cu echipamente sanitare oferite de Romania Republicii Moldova pentru sprijinirea in lupta impotriva epidemiei de COVID 19 va pleca miercuri dimineata din Piata Victoriei, in prezenta premierului Ludovic Orban.Convoiul format din 20 de camioane se va deplasa din rondul din…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut, joi, Ministerului Sanatatii sa monitorizeze achizitiile facute de spitale, atragand atentia ca Unifarm detine stocuri de echipamente conforme si nu sunt folosite. Seful Executivului spune ca centrele medicale aflate in subordinea autoritatilor locale nu fac achizitiile…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat la începutul ședinței de Guvern ca pâna miercuri circa 20.000 de companii au solicitat și obținut certificate de urgenta de tip I si tip II, prin intermediul aplicației electronice dezvoltate de Ministerul Economiei. Ludovic Orban s-a aratat…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca pana la sfarsitul saptamanii viitoare cel putin trei companii romanesti ar putea avea capacitatea de a produce masti FFP2, subliniind in context ca trebuie incurajata productia autohtona de echipamente de protectie, dar si de medicamente. …

- Romania are in acest moment 57 de puncte de testare pentru a depista infecțiile cu coronavirus și o capacitate de a efectua 6 mii de teste pe zi. Pentru ca unele puncte sunt inca in curs de operaționalizare, in acest moment se pot face 4.500-4.

- Printr-o scrisoare adresata prim-ministrului Ludovic Orban, Partidul Miscarea Populara „solicita mobilizarea Armatei Romane pentru a veni in sprijinul efectivelor de Politie si Politie Locala care se ocupa de implementarea masurilor prevazute in cele doua ordonante militare deja emise”. PMP considera…