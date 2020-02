Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta, in sedinta de marti, operationalizarea completurilor de judecata specializate pe achizitii publice, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos. "Incepand de la data intrarii in vigoare, aceste complete ar urma sa se ocupe cu prioritate de judecarea cauzelor care astazi se afla pe rolul instantelor de judecata", a declarat Bolos. Ministrul Fondurilor Europene a adaugat, in acelasi context, ca s-a instituit o disciplina la nivelul celor care sunt responsabili de procedurile de achizitie publica. "Ca exemplu, daca la Agentia Nationala…