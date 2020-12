Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat vineri, intr-un discurs in Bundestag, rolul Germaniei ca 'forta a pacii' si 'pilon al multilateralismului', relateaza dpa, potrivit AGERPRES. 'In calitate de secretar general al ONU, asist zilnic la modul in care Germania, cu constiinta…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a deplans vineri raspunsul fragmentat la pandemia de coronavirus si a facut apel la o coordonare globala in privinta vaccinurilor, relateaza DPA. Intr-un mesaj video adresat forumului anual al Premiului Nobel pentru Pace, Guterres a spus ca…

- Seful Programului Mondial pentru Alimente (WFP), David Beasley, si seful Organizatiei Mundiale a Sanatatii (PMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au vorbit in timpul unei intalniri speciale pe tema Covid-19, care a aparut in China anul trecut si a infectat 65 de milioane de oameni la nivel mondial. Pandemia,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat, vineri, ca statul Yemen, grav afectat de razboi, ”se afla in prezent intr-un pericol iminent de a se confrunat cu cea mai grava foamete din lume din ultimele decenii”, transmite Reuters.

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a facut apel la combaterea urii in lume, la ceremonia de luni la care Congresul evreiesc mondial i-a decernat premiul Theodor Herzl, atribuit pentru prima data unui lider al Natiunilor Unite, relateaza AFP si Xinhua, citate de Agerpres.Secretarul general…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut din nou vineri ''o incetarea imediata a ostilitatilor'' in Nagorno-Karabah, unde luptele se intensifica, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, secretarul general al ONU ''regreta profund ca partile beligerante continua operatiunile…