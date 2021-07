Gunoi aruncat pe domeniul public. Primaria Constanta anunta sanctiuni aspre "Toleranta ZERO fata de cei care arunca gunoiul pe domeniul public", anunta Primaria Constanta dupa ce saci de gunoi au fost depozitati pe domeniul public.Sanctiuni aspre pentru persoanele fizice si juridice care ignora cu buna stiinta prevederile legale in privinta gestionarii deseurilor.Astfel, saptamana trecuta, politistii locali au aplicat 87 de sanctiuni: 9 sanctiuni conform Legii nr. 211 2011 privind gestionarea deseurilor in valoare totala de 112.000 lei si 78 sanctiuni conform ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

