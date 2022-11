Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul Patriotic de 44 de zile a fost scris cu litere de aur in istoria poporului azer. Razboiul, care a dus la restabilirea integritații teritoriale a țarii noastre, precum și la triumful justiției istorice și al dreptului internațional – este un exemplu de curaj, vitejie și eroism al armatei azere,…

- Azerbaidjanul urmarește sa stabileasca pacea, stabilitatea și prosperitatea pe termen lung in regiune, care sint in interesul tuturor țarilor. Este o afirmație a Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova Gudsi Osmanov, care a mai menționat ca, datorita…

- Intr-un interviu acordat site-ului Noi.md, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Kazahstanului in Moldova, Almat Aidarbekov a remarcat ca țarile noastre sint legate prin radacini istorice profunde, dorința de a trai in pace și armonie și intenția de a dezvolta in continuare parteneriate prietenoase…

- Sediul Ambasadei Federației Ruse in Moldova, de pe bulevardul Ștefan cel Mare, a fost ținta unui act de vandalism, noaptea trecuta, in jurul orei 22:50. In direcția instituției s-au aruncat petarde, iar pe poarta a fost scris „Путин Убийца” (tr: Putin – ucigaș).

- Perspectivele aprofundarii cooperarii comerciale și investiționale dintre Republica Moldova și Azerbaidjan au fost discutate in cadrul unei intrevederi dintre prim-ministra Natalia Gavrilița și Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Azerbaidjan la Chișinau, E.S. Gudsi Dursun oglu Osmanov.…

- Escaladarea tensiunilor in regiune nu este in interesul Azerbaidjanului. Declarația aparține Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova, Gudsi Osmanov.

- Responsabilitatea pentru aceasta provocare militara, la frontiera ameano-azera, revine Armeniei, deoarece escaladarea tensiunii nu este in interesul Azerbaidjanului care, in prezent, pune in aplicare proiecte de anvergura pentru a restaura teritoriile eliberate de ocupație, pentru a asigura dezvoltarea…