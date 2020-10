Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane originare din capitala, cu varstele de 31 și 44 de ani, care realizau droguri pe teritoriul capitalei, au fost identificate și reținute, in rezultatul colaborarii și muncii comune a ofițerilor de investigație și urmarire penala a Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție…

- „Lansat pe 15 mai cu o alocare initiala de 350 de milioane de euro din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), apelul s-a bucurat de un interes foarte mare din partea unitatilor spitalicesti care au inteles oportunitatea finantarii atat in lupta actuala cu virusul, cat si in vederea dotarii…

- La București viața e frumoasa. De multe ori, de exemplu, oamenii sunt nevoiți sa impinga vehiculele din transportul in comun. Unele nu pleaca de pe loc din start, altele se opresc prin trafic și nu mai vor sa-și continue traseul. De data asta s-a intamplat in București, unde 4 barbați au incercat astazi…

- Polițiștii din Argeș au facut, miercuri, cinci percheziții la locuințele din București ale unor persoane banuite de contrafacerea unei marci și de vanzarea unor produse contrafacute, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Doi barbati au incercat sa comita o spargere la locuinta din Sevilla a fotbalistului echipei FC Sevilla, Suso, in timpul finalei Ligii Europa, informeaza Marca, relateaza News.ro.Citește și: Avertismentul sumbru dat de ministrul Sanatații pentru romani: 'Nu va lasati in baza spitalelor!'Cei…

- BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Inca șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriza, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce impreuna artiști și creatori…

- Instagram a lansat saptamana trecuta Reels, competitorul integrat in aplicație pentru Tik-Tok. Dupa doua incercari care s-au dovedit fara succes, Instagram s-a hotarat sa aplice modelul pe care l-au aplicat in cazul Snapchat, adica au integrat ideea unei alte aplicații in cea pe care Facebook o deține.…

- Angajații Inspectoratului Național de Investigații al IGP, in comun cu cei ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au reținut doi barbați care intenționau sa vanda 10 mii pastile de ecstasy, care ar costa patru milioane lei pe piața neagra, anunța IGP intr-un…