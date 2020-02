Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a propus vineri completarea veniturilor Uniunii Europene, dupa retragerea Regatului Unit, printr-o taxa pe materialele plastice si cu veniturile din comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon, transmite agenția Reuters, preluata de…

- Consiliul European a stabilit componența Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024, luand in considerare retragerea preconizata a Regatului Unit din UE. La alegerile europarlamentare din mai 2019, Marea Britanie era inca un stat membru. Potrivit unui studiu al Parlamentului European,…

- Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Josep Borrell, a declarat în legatura cu conferinta asupra Libiei care s-a desfaurat la Berlin ca „s-a parcurs doar o etapa", potrivit Türkiye, citat de Rador. Consiliul ministrilor de externe…

- Germania, Belgia, Danemarca, Franta, Grecia, Italia, Tarile de Jos si Portugalia îsi dau „sprijinul politic” crearii unei misiuni europene de supraveghere maritima (EMASOH) în strâmtoarea Ormuz, a anuntat luni ministerul francez al Afacerilor Externe, potrivit Le Vif, citat…

- In 20 și 21 ianuarie au loc primele procese intentate de instanțe din Romania la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind secția speciala și obligativitatea respectarii recomandarilor din rapoartele MCV, atunci cand parțile implicate iși vor susține pledoariile.Avocatul clujean Radu Chirița…

- Comisia Europeana incepe negocierile pentru un cadru comun de stabilire a salariilor minime in statele membre UE, ca parte a angajamentului președintelui Ursula von der Leyen de a opri exodul creierelor de la est la vest, relateaza Guardian. CE nu va determina nivelul salariului, dar dorește sa impuna…

- Cei cinci ani de dobanzi negative s-au incheiat, a anuntat joi Banca Centrala a Suediei, care a majorat cu un sfert de punct procentual rata dobanzii, la zero, sfidand incetinirea economiei si incertitudinile de pe plan global, transmite Reuters.Cresterea de la minus 0,25% face din Riksbank…

- In cazul in care cota standard de TVA s-ar reduce de la 19% la 16%, atunci am avea cel mai mic nivel al acestei taxe din intreaga Uniune Europeana. Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor. Practic, proiectul aduce modificari…