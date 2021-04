Stiri pe aceeasi tema

- GTM Managing Services, companie care furnizeaza servicii software pentru evaluarea si administrarea daunelor cat si a reparatiilor si lucrarilor de mentenanta pentru industria auto, a investit 2 milioane de lei intr-o aplicatie care digitalizeaza complet procesul de constatare auto, a anuntat luni…

- Proiectul vizeaza extinderea capacitatii de productie a fabricii Sterk Plast din Medgidia, cu o valoare totala de 5 milioane euro, in timp ce ajutorul de stat, obtinut prin Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, va acorda un sprijin nerambursabil de 50% din proiectul de investitii, se…

- GTM Managing Services a lansat Carfix, o aplicație romaneasca din domeniul auto, prin care oricine poate constata o dauna și poate gestiona mai ușor datele scadente și documentele mașinii direct din telefonul mobil. Cu o investiție de peste 2 milioane de lei, Carfix este prima aplicație care digitalizeaza…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- ​Asiguratorii RCA se judeca între ei în peste 7500 de dosare pentru a-și recupera despagubirile platite în urma accidentelor auto, iar valoarea pretențiilor solicitate în aceste cazuri depașea 101,4 milioane de lei la data de 31 decembrie 2020, arata o centralizare facuta la…

- Grupul GRAMPET, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania si Europa Centrala și de Sud-Est, anunța achiziționarea terenului de 28 de hectare pe care se afla fabrica Debrecen Vagongyar din Ungaria, cu prețul de 6,5 milioane de euro. Aceasta investiție face parte din planul…

- Anul acesta, EIT Health lanseaza pentru a patra oara programul Wild Card, cu scopul de a gasi companii din domeniul sanatații care dezvolta soluții inovatoare in doua domenii medicale: ingrijirea ochilor și a vederii și managementul durerii. La finalul competiției, doua echipe vor primi pana la 1,5…

- Aproape 40 de migranti din Afganistan si Pakistan au fost descoperiti de catre politistii de frontiera aradeni. Aceștia erau ascunsi in sase camioane. In acest fel incercau sa iasa ilegal din tara. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Politia de Frontiera Arad, in Punctul de Trecere…