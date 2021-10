Stiri pe aceeasi tema

- Calatoriile cu mașina au devenit in ultimii ani tot mai simple odata cu apariția GPS-urilor portabile și, mai apoi, a telefoanelor mobile și aplicațiilor GPS pe care le poți instala pe acestea. Indiferent ca vei calatori in țara sau in strainatate, aceste sisteme de navigație – online sau offline –…

- Compania a introdus jocurile video “Stranger Things: 1984”, “Stranger Things 3: The Game”, “Card Blast”, “Teeter Up” si “Shooting Hoops” pe Android utilizatorilor Netflix din Spania si Italia. Polonia, unde titlurile “Stranger Things” sunt deja disponibile, va primi celelalte trei titluri. “Ne aflam…

- Gamerii NVIDIA GeForce beneficiaza de un ecosistem de tehnologii complementare, iar printre acestea se numara NVIDIA Reflex, care reduce latența sistemului și NVIDIA DLSS, care crește numarul de cadre pe secunda fara sa sacrifice din calitatea imaginii. NVIDIA vine cu o serie de anunțuri care se concentreaza…

- Dupa ce anul trecut Apple a lansat seria iPhone 12 in luna octombrie, din cauza problemelor din lanțul de cipuri global, compania din Cupertino va reveni astazi la luna sa favorita de lansare a smartphone-urilor – septembrie. Astfel, 14 septembrie 2021 va marca și ziua in care Apple va prezenta gama…

- Industria jocurilor pentru smartphone este intr-o continua dezvoltare, astfel incat aceste aplicații au devenit din ce in ce mai performante și mai variate, potrivite pentru o gama foarte larga de utilizatori. Jocurile pentru telefoanele mobile, indiferent daca ruleaza Android sau iOS, pot fi de acțiune,…

- Este timpul sa iți schimbi telefonul mobil? Cu toții ne-am intrebat asta la un moment dat, mai ales daca suntem relativ nemulțumiți de funcționarea telefonului nostru actual.Avand in vedere numarul mare de telefoane mobile ieftine care pot fi gasite acum pe piața, este greu sa reziști tentației de a…

- Versiunea beta 1 a sistemului de operare Windows 11 este disponibila de astazi pentru utilizatorii inscriși in programul Windows Insider, informeaza News.ro . Deși varianta beta se presupune ca este mai stabila, dupa ce inginerii au eliminat mai multe probleme și bug-uri, Microsoft avertizeaza ca pot…

- Windows 11 beta 1 este disponibil incepand de astazi pentru utilizatorii inscrisi in programul Windows Insider, care-l pot testa cu mai putini griji. Spre deosebire de versiunile dev de pana acum, varianta beta se presupune ca este mai stabila, dupa ce multe din probleme si bug-uri au fost eliminate…